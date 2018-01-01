Конте: Интер сохраняет шансы на плей-офф

Итальянский специалист рассказал, почему Боруссия поменяла тактику во время матча.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своими эмоциями после победы над дортмундской Боруссией в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

“Мы готовились оказывать на них давление на определенных участках поля, поэтому они сразу сменили схему игры. Боруссия боялась нас, и поэтому играла в пять защитников.

Гальярдини, Барелла и Брозович проделали прекрасную работу как в нападении, так и в защите. Я часто ругаю Брозовича за то, что он чересчур увлекается атакой, но сегодня он отлично сыграл и на том, и на другом конце поля.

Интер не является фаворитом группы. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЧ, нам было необходимо побеждать Боруссию, что мы и сделали. Играть с ними непросто. Это очень хорошая команда.

Выйти из этой группы будет нелегко, но мы сохраняем шансы и продолжаем бороться“, – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

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