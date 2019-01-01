Генк - Ливерпуль 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Подопечные Юргена Улоппа без проблем обыграли бельгийский клуб.

Генк - Ливерпуль: видео голов Getty Images

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостевой встрече разгромил бельгийский Генк.

Первый гол в этом поединке забил Окслейд-Чемберлен уже на 2-й минуте, а в начале второго тайма он оформил дубль. Еще по голу забили Мане и Салах.

Генк все же сумел отличиться "голом престижа" на 89-й минуте игры благодаря усилиям Одея.

Смотрите видео голов и обзор матча Генк - Ливерпуль:

Генк - Ливерпуль 1:4

Голы: Одей, 88 - Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87

Генк: Куке - Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен - Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берг, Ито (Хаджи, 87) - Самата - Онуачу (Одей, 81)

Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63) - Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 73) - Мане, Фирмино (Ориги, 80), Салах

Предупреждения: Одей - Гомес