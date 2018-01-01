Интер - Боруссия Д 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Интер без проблем обыграл дортмундскую Боруссию.

Интер - Боруссия Д: видео голов Getty Images

В среду, 23-го октября, дортмундская Боруссия потерпела поражение на выезде от Интера в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 22-й минуте встречи, а удвоили преимущество под занавес поединка. Интер мог забить еще больше, но Мартинес не реализовал пенальти на 82-й минуте игры.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Боруссия Д:

Интер - Боруссия Д 2:0

Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа - Лукаку (Эспосито, 62), Мартинес (Борха Валеро, 90).

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц - Дилейни (Дауд, 65), Вайгль, Витсель - Азар (Геррейру, 84), Санчо, Брандт.

Предупреждения: Брозович, Барелла, Годин, Кандрева - Вайгль, Хуммельс.

На 82-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не забил пенальти (вратарь).