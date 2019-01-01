Интер оказался сильнее Боруссии Д в матче Лиги чемпионов

Подопечные Антонио Конте выбрали осторожную тактику, которая дала результат.

Миланский Интер принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок выдался очень сложным для обеих команд. Можно назвать это противостоянием двух тактик, поскольку итальянцы выбрали осторожную игру с развитием атаки от защитной линии и периодическими забросами на быстроногого Лаутаро Мартинеса, тогда как немцы сделали ставку на короткий пас с доведением атаки до верного удара.

В первом тайме, впрочем как и во всем матче, было довольно мало ударов, которые были бы по-настоящему опасными для голкиперов, однако уже на 22-й минуте счет в поединке открыл Лаутаро Мартинес благодаря передаче из глубины за спины защитникам Дортмунда - 1:0.

Впрочем, после пропущенного гола "шмели" не стали отступать от первоначальной тактики, и первый удар в матче подопечные Фавра нанесли аж на 31-й минуте, и то Витсель пробил выше ворот. Также была возможность у Боруссии вернуть равновесие в счете уже в компенсированное время, однако с ударом Санчо с близкой дистанции мастерски справился Ханданович.

Второй тайм начался более активно, но складывалось ощущение, что команды боятся допустить ошибку. Последовало больше моментов со стороны обеих команд. На 75-й минуте Джейдон Санчо с нескольких метров нанес удар, но один из защитников Интера буквально с ленточки выбил мяч, сохранив преимущество миланского клуба.

Несмотря на продолжительный натиск Боруссии, "нерадзурри" стали чаще играть на контратаках. В одной из них Эспозито ворвался в штрафную, но Хуммельс откровенно сбил его с ног, и судья назначил пенальти на 81-й минуте. Здесь Лаутаро мог ставить точку в поединке, но Бюрке включился и парировал удар аргентинца.

Уже на заключительных минутах встречи Интеру в конце концов удалось поймать дортмундцев на контратаке, что вылилось в гол Кандревы. Таким образом, подопечные Конте обыграли на своем поле Боруссию Дортмунд со счетом 2:0 и поднялись на второе место в группе F (первое - Барселона, третье - Дортмунд, четвертое - Славия Прага).

Интер - Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: 1:0 – 22 Мартинес, 2:0 – 89 Кандрева.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес (Валеро, 90), Лукаку (Эспозито, 62).

Боруссия Д – Бюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар (Геррейру, 84), Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.

Предупреждения: Брозович (43), Барелла (56), Годин (78), Вайгль (79), Хуммельс (87), Кандрева (90).