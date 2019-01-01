Аякс - Челси 0:1 видео гола и обзор матча ЛЧ
Лондонцы на последних минутах добыли выездную победу.
Амстердамский Аякс в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл лондонскому Челси в домашнем матче.
Единственный гол на счету Миши Батшуаи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс - Челси:
Аякс - Челси 0:1
Гол: Батшуайи, 86
Аякс: Онана - Дест, Велтман (Хунтелаар, 89), Блинд, Тальяфико - Альварес (де Йонг, 89), ван де Беек, Мартинес - Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74)
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Маунт - Виллиан (Пулишич, 66), Абрахам (Батшуайи, 71), Хадсон-Одои (Джеймс, 90)
Предупреждения: Тадич, Мартинес - Зума
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