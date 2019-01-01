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Аякс - Челси 0:1 видео гола и обзор матча ЛЧ

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Лондонцы на последних минутах добыли выездную победу.

Челси победил Аякс
Челси победил Аякс
Getty Images

Амстердамский Аякс в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл лондонскому Челси в домашнем матче.

Единственный гол на счету Миши Батшуаи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс - Челси:

Аякс - Челси 0:1

Гол: Батшуайи, 86

Аякс: Онана - Дест, Велтман (Хунтелаар, 89), Блинд, Тальяфико - Альварес (де Йонг, 89), ван де Беек, Мартинес - Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74)

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Маунт - Виллиан (Пулишич, 66), Абрахам (Батшуайи, 71), Хадсон-Одои (Джеймс, 90)

Предупреждения: Тадич, Мартинес - Зума

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Теги: футбол, Аякс, Челси, видео голов, обзор матча, Лига чемпионов
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