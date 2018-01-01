Месси стал первым футболистом, забившим в 15 розыгрышах ЛЧ подряд
Аргентинец отметился в матче против Славии.
Чешская Славия принимает Барселону в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Капитан каталонцев Лионель Месси открыл счет в матче в начале первого тайма после передачи Артура Мело.
Это гол позволил аргентинцу стать первым футболистом, который отличался в 15-ти Лиги чемпионов кряду, сообщает Opta.
Отметим, что после первого тайма Барселона выигрывает 0:1.
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