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Месси стал первым футболистом, забившим в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

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Аргентинец отметился в матче против Славии.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Чешская Славия принимает Барселону в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Капитан каталонцев Лионель Месси открыл счет в матче в начале первого тайма после передачи Артура Мело.

Это гол позволил аргентинцу стать первым футболистом, который отличался в 15-ти Лиги чемпионов кряду, сообщает Opta.

Отметим, что после первого тайма Барселона выигрывает 0:1.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Лига чемпионов, Барселона
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