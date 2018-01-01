Месси стал первым футболистом, забившим в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

Аргентинец отметился в матче против Славии.

Чешская Славия принимает Барселону в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Капитан каталонцев Лионель Месси открыл счет в матче в начале первого тайма после передачи Артура Мело.

Это гол позволил аргентинцу стать первым футболистом, который отличался в 15-ти Лиги чемпионов кряду, сообщает Opta.

Отметим, что после первого тайма Барселона выигрывает 0:1.