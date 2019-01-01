РБ Лейпциг - Зенит 2:1 видео голов и обзор матча ЛЧ
Питерцы упустили ничью в выездном поединке.
Немецкий РБ Лейпциг добыл волевую победу над питерским Зенитом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что голом в поединке отметился украинец Ярослав Ракицкий.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Зенит:
РБ Лейпциг - Зенит 2:1
Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25
РБ Лейпциг: Гулачи - Клостерманн, Орбан, Упамекано, Мукиэле - Лаймер (Демме, 86), Кампль - Сабитцер, Форсберг, Лукман (Поульсен, 69) - Вернер (Кунья, 46)
Зенит: Кержаков - Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос - Дриусси (Мак, 82), Барриос, Оздоев, Шатов (Осорио, 65) - Дзюба, Азмун (Кузяев, 75)
Предупреждение: Барриос
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