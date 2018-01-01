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Экс-полузащитник Динамо обматерил фанатов своей команды

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Юнес Беланда резко отреагировал на свист болельщиков.
Юнес Беланда
Юнес Беланда
FC Galatasaray

Бывший полузащитник киевского Динамо, который сейчас представляет турецкий Галатасарай Юнес Беланда отметился скандальным эпизодом в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (0:1).

Фанаты освистали Беланду во время замены, на что футболист ответил нецензурной бранью.

Cмотрите также видео гола и обзор матча Галатасарай - Реал.

Напомним, Юнес Беланда перешел в Галатасарай из Динамо летом 2017-го года.

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Теги: футбол, Галатасарай, Лига чемпионов, Юнес Беланда, Реал
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