Экс-полузащитник Динамо обматерил фанатов своей команды

Юнес Беланда резко отреагировал на свист болельщиков.

Бывший полузащитник киевского Динамо, который сейчас представляет турецкий Галатасарай Юнес Беланда отметился скандальным эпизодом в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (0:1).

Фанаты освистали Беланду во время замены, на что футболист ответил нецензурной бранью.

Cмотрите также видео гола и обзор матча Галатасарай - Реал.

Напомним, Юнес Беланда перешел в Галатасарай из Динамо летом 2017-го года.