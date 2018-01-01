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Динамо U-19 сыграло в ничью со Шкендией и продолжает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

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Динамо U-19 пробилось в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 пробилось в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

В ответном матче первого раунда Юношеской Лиги УЕФА Динамо U-19 разошлось миром со Шкендией U-19.

Таким образом, домашняя победа 8:0 помогла подопечным Игоря Костюка выйти в следующий раунд соревнований.

Шкендия U-19 - Динамо U-19 - 2:2

Голы: Гаши, 25, Спахиу, 90+3 - Амзай, 52, автогол, Волошин, 90, с пенальти.

Шкендия U-19: Амзай - Синани, Фетай, А.Реджепи - Бекири, Кжамили, Цубер (Б.Реджепи, 71), Алии (Ракипи, 85), Якупи (Имери, 46) - Гаши (Спахиу, 67), Мурати (Адеми, 85).

Динамо U-19: Нещерет - Кузык (Михайленко, 56), Хондак, Забарный (Вивчаренко, 46), Ярош (Скорко, 46) - Бодня - Велетень, Яцук, Надольский (Волошин, 46), Близниченко - Здырко (Шулянский, 63).

Предупреждения: Цубер, Реджепи - Здырко.

На 90+3-й минуте Б.Реджепи не реализовал пенальти (вратарь).

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, Динамо U-19
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