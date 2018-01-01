Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Галатасарай - Реал 0:1 видео гола и обзор матча ЛЧ

Комментариев: 0
"Сливочные" добыли минимальную победу на выезде.

Галатасарай - Реал: видео голов
Галатасарай - Реал: видео голов
Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай на своем поле принял мадридский Реал.

В этом поединке подопечные Зидана сумели обыграть соперника благодаря единственному голу Тони Кросса, забитому на 18-й минуте встречи.

Смотрите видео гола и обзор матча Галатасарай - Реал:

Галатасарай - Реал Мадрид 0:1
Гол: Кроос, 18.

Галатасарай: Муслера - Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо - Сери (Мор, 77), Нзонзи, Донк (Фегули, 46) - Бельханда (Байрам, 67), Бабел - Андоне.

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Кроос - Родриго (Йович, 82), Бензема, Азар (Винисиус, 79).

Предупреждения: Сери, Нзонзи, Маркан - Кроос, Куртуа.

Поделись:
Теги: Галатасарай, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь