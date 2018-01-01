Галатасарай - Реал 0:1 видео гола и обзор матча ЛЧ
"Сливочные" добыли минимальную победу на выезде.
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай на своем поле принял мадридский Реал.
В этом поединке подопечные Зидана сумели обыграть соперника благодаря единственному голу Тони Кросса, забитому на 18-й минуте встречи.
Смотрите видео гола и обзор матча Галатасарай - Реал:
Галатасарай - Реал Мадрид 0:1
Гол: Кроос, 18.
Галатасарай: Муслера - Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо - Сери (Мор, 77), Нзонзи, Донк (Фегули, 46) - Бельханда (Байрам, 67), Бабел - Андоне.
Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Кроос - Родриго (Йович, 82), Бензема, Азар (Винисиус, 79).
Предупреждения: Сери, Нзонзи, Маркан - Кроос, Куртуа.
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