Клопп: Мы не полагаемся на домашние матчи, нам нужно хорошо играть на выезде

Немецкий специалист считает, что в прошлой кампании ЛЧ его подопечным повезло.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал грядущий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Генка.

“В прошлом сезоне нам повезло, что группа была очень равной. Мы проиграли трижды, но все равно прошли дальше. В этом году все по-другому.

Мы не полагаемся на домашние матчи. Конечно, мы согласны с тем, что еврокубковые ночи на Энфилде особенные, но и другие команды могут создавать потрясающую атмосферу.

Что касается наших поражений, то они разные. Мы могли побеждать в некоторых играх, но по определенным причинам не выиграли. Понимаем, что результаты на выезде на групповом этапе Лиги чемпионов у нас не были слишком хорошими в последние годы, но в целом в турнире мы выступали неплохо.

Мы все делали правильно и в нужные моменты, но нельзя рисковать. Нам нужно улучшить свои результаты в выездных матах Лиги чемпионов, и мы будем стараться сделать это снова и снова, пока не получится“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч Генк - Ливерпуль состоится сегодня, 23-го октября, в 22:00 по киевскому времени.