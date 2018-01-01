Тоттенхэм - Црвена Звезда 5:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм всухую разгромил Црвену Звезду на своем поле.

Тоттенхэм - Црвена Звезда: видео голов Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм на своем поле уничтожил Црвену Звезду со счетом 5:0.

По дублю в этом поединке записали себе в актив Харри Кейн и Сон Хын Мин, еще один мяч на счету Ламелы.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Црвена Звезда:

Тоттенхэм - Црвена Звезда 5:0

Голы: Кейн, 9, 72, Сон Хын Мин, 16, 44, Ламела, 57.

Тоттенхэм: Гаццанига - Орье, Санчес, Вертонген (Фойт, 73), Дэвис - Ндомбеле, Сиссоко - Ламела, Алли (Ло Чельсо, 79), Сон Хын Мин (Дайер, 68) - Кейн.

Црвена Звезда: Борян - Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич - Вулич, Каньяс (Петрович, 62) - Марин, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Гарсия - Томане (Павков, 62).