Тоттенхэм - Црвена Звезда 5:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Тоттенхэм всухую разгромил Црвену Звезду на своем поле.
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм на своем поле уничтожил Црвену Звезду со счетом 5:0.
По дублю в этом поединке записали себе в актив Харри Кейн и Сон Хын Мин, еще один мяч на счету Ламелы.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Црвена Звезда:
Тоттенхэм - Црвена Звезда 5:0
Голы: Кейн, 9, 72, Сон Хын Мин, 16, 44, Ламела, 57.
Тоттенхэм: Гаццанига - Орье, Санчес, Вертонген (Фойт, 73), Дэвис - Ндомбеле, Сиссоко - Ламела, Алли (Ло Чельсо, 79), Сон Хын Мин (Дайер, 68) - Кейн.
Црвена Звезда: Борян - Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич - Вулич, Каньяс (Петрович, 62) - Марин, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Гарсия - Томане (Павков, 62).
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