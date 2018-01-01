Олимпиакос - Бавария 2:3 видео голов и обзор матча ЛЧ

Мюнхенская Бавария заработала три очка в противостоянии с Олимпиакосом.

Олимпиакос - Бавария: видео голов Getty Images

Мюнхенская Бавария на выезде сумела вырвать победу у Олимпиакоса в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости первыми пропустили на 23-й минуте встречи, но уже к 75-й минуте вели со счетом 3:1. Впрочем, греческий клуб сумел отыграть один мяч и вполне претендовал на ничью, но, в итоге, противостояние завершилось в пользу мюнхенцев.

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпиакос - Бавария:

Олимпиакос - Бавария 2:3

Голы: Эль-Араби, 23, Гильерме, 79 - Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75.

Олимпиакос: Жозе Са - Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Цимикас - Гильерме, Бухалакис (Ловера, 69), Камара - Масурас, Поденсе - Эль-Араби.

Бавария: Нойер - Киммих, Павар, Люка Эрнандес (Боатенг, 59), Алаба - Алькантара, Мартинес (Толиссо, 46) - Коутиньо, Мюллер (Перишич, 86), Гнабри - Левандовски.

Предупреждения: Алькантара (50), Нойер (72), Рубен Семеду (73).