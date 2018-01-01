Ювентус - Локомотив 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Туринцы на своем поле не без проблем обыграли московский Локомотив.
Во вторник, 22-го октября, туринский Ювентус на своем поле обыграл московский Локомотив в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гости первыми открыли счет в матче на 30-й минуте поединка, однако во втором тайме Дибала за две минуты оформил дубль и принес своей команде победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Локомотив:
Ювентус - Локомотив - 2:1
Голы: Дибала, 77, 79 - Миранчук, 30
Ювентус: Щенсны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65) - Бентанкур, Дибала (Бернардески, 81), Роналду
Локомотив: Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову - Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук - Эдер
Предупреждения: Матюиди, Куадрадо - Крыховяк, Баринов
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