Ювентус - Локомотив 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Туринцы на своем поле не без проблем обыграли московский Локомотив.

Ювентус - Локомотив: видео голов Getty Images

Во вторник, 22-го октября, туринский Ювентус на своем поле обыграл московский Локомотив в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости первыми открыли счет в матче на 30-й минуте поединка, однако во втором тайме Дибала за две минуты оформил дубль и принес своей команде победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Локомотив:

Ювентус - Локомотив - 2:1

Голы: Дибала, 77, 79 - Миранчук, 30

Ювентус: Щенсны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65) - Бентанкур, Дибала (Бернардески, 81), Роналду

Локомотив: Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову - Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук - Эдер

Предупреждения: Матюиди, Куадрадо - Крыховяк, Баринов