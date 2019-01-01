Конте: Мы хотим нанести Боруссии удар

Главный тренер Интера не будет изменять себе в тактике проведения матча.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от будущей игре Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

“Говорить об этом матче как о финале кажется преувеличением. Это, безусловно, важная игра против сильной команды, но это все еще игра в группе. Нам нужно победить, но финал будет позже.

В каждой игре нужно добиваться важного результата, поэтому наш подход не изменится, как и наша идея или настрой.

И мы должны быть осторожны против Боруссии, потому что они очень хороши в прорывах. Мы знаем это, но мы хотим играть в наш футбол.

Я не меняюсь, это моя футбольная идея. Если бы мы встали за линию мяча и ждали ударов, это было бы шагом назад.

Мы сами хотим нанести им удар. Я не могу измениться, из-за кого-то“, - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что матч Интер - Боруссия Д состоится сегодня, 23-го октября. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция поединка. Также поединок будет транслировать Футбол 1.

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