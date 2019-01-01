Конте: Мы хотим нанести Боруссии удар
Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от будущей игре Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.
“Говорить об этом матче как о финале кажется преувеличением. Это, безусловно, важная игра против сильной команды, но это все еще игра в группе. Нам нужно победить, но финал будет позже.
В каждой игре нужно добиваться важного результата, поэтому наш подход не изменится, как и наша идея или настрой.
И мы должны быть осторожны против Боруссии, потому что они очень хороши в прорывах. Мы знаем это, но мы хотим играть в наш футбол.
Я не меняюсь, это моя футбольная идея. Если бы мы встали за линию мяча и ждали ударов, это было бы шагом назад.
Мы сами хотим нанести им удар. Я не могу измениться, из-за кого-то“, - цитирует Конте Football Italia.
Напомним, что матч Интер - Боруссия Д состоится сегодня, 23-го октября. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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