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Гвардиола: Еще одна победа, и мы выйдем из группы

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"Горожане" почти оформили выход в плей-офф.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итоги победного матча с Аталантой (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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"Это очень хороший результат. Персональная опека по всему полю, было не слишком комфортно. Мы не привыкли играть против таких команд.

Неудивительно, что Аталанта финишировала третьей в прошлом сезоне в Италии, и даже в этом сезоне они играют хорошо.

Мы знали, что они будут создавать моменты, так что это невероятный результат. Еще три очка. Еще одна победа, и мы выйдем из группы", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что Зинченко не играл в матче из-за плохого состояния здоровья.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Аталанта, Лига чемпионов
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