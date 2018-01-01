Гвардиола: Еще одна победа, и мы выйдем из группы

"Горожане" почти оформили выход в плей-офф.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итоги победного матча с Аталантой (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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"Это очень хороший результат. Персональная опека по всему полю, было не слишком комфортно. Мы не привыкли играть против таких команд.

Неудивительно, что Аталанта финишировала третьей в прошлом сезоне в Италии, и даже в этом сезоне они играют хорошо.

Мы знали, что они будут создавать моменты, так что это невероятный результат. Еще три очка. Еще одна победа, и мы выйдем из группы", - приводит слова Гвардиолы BBC.

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Напомним, что Зинченко не играл в матче из-за плохого состояния здоровья.