Тухель - о Мбаппе: Я не дурак

Немецкий тренер хотел поберечь француза, ведь у того была травма.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подвел итоги матча с Брюгге (5:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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“У меня смешанные чувства. У нас было много проблем до второго гола. Брюгге мощно прессинговал, и мы защищались слишком глубоко.

Мбаппе знает, что я ненавижу играть без него. У него была мышечная травма, он играл 15 минут против Ниццы. Впервые у него не было проблем в мышцах после матча.

Я мог выпустить его в старте, и он сыграл бы 60 минут, либо мог выпустить его по ходу матча.

Это не значит, что ему нужно подтверждать свой уровень. Я не дурак“, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Мбаппе хотел доказать, что ПСЖ будет трудно без него.