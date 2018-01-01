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Нойер: Баварии для победы нужно забивать по три гола

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"Мюнхенцы" много пропускают.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Вратарь Баварии Мануэль Нойер подвел итоги победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Олимпиакосом (3:2). 

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“Мы снова усложнили все для себя, нам не хватало уверенности. Нам нужно продолжать работать, анализировать и смотреть, что мы можем сделать лучше.

Проблема на данный момент в том, что Баварии для победы нужно забивать по три гола в каждой игре, потому что мы продолжаем пропускать по два“, - цитирует Нойера пресс-служба УЕФА. 

Напомним, что в матче молодежных команд произошла драка с битами.

Ранее главный тренер Баварии заявлял, что команде нужно больше работать, чтоб выиграть Лигу чемпионов.

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Теги: Мануэль Нойер, Бавария. Олимпиакос, Лига чемпионов, футбол
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