Нойер: Баварии для победы нужно забивать по три гола
"Мюнхенцы" много пропускают.
Вратарь Баварии Мануэль Нойер подвел итоги победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Олимпиакосом (3:2).
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“Мы снова усложнили все для себя, нам не хватало уверенности. Нам нужно продолжать работать, анализировать и смотреть, что мы можем сделать лучше.
Проблема на данный момент в том, что Баварии для победы нужно забивать по три гола в каждой игре, потому что мы продолжаем пропускать по два“, - цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в матче молодежных команд произошла драка с битами.
Ранее главный тренер Баварии заявлял, что команде нужно больше работать, чтоб выиграть Лигу чемпионов.
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