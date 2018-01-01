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Зидан: Галатасарай команда, которая способна доставить неприятности

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"Сливочным" нужно улучшить реализацию.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где “сливочные“ одержали минимальную победу над Галатасараем (1:0).

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“Мы очень хорошо защищались и очень хорошо атаковали, Тибо Куртуа спас нас в паре эпизодов в первом тайме.

Нам нужно было провести отличную игру, и мы сделали это. Но если не забиваешь второй, то сталкиваешься с трудностями. 

У Галатасарая очень хорошая команда, которая способна доставить неприятности, если вы расслабитесь.

С первой минуты и до конца матча все футболисты Реала были включены в игру. Рад за них, потому что они этого заслуживают.

Сегодня у нас было много моментов, а мы забили только один гол. А если вести с разницей в один гол, то приходится сталкиваться с трудностями на поле“, - приводит слова Зидана AS.

Ранее сообщалось, что если “сливочные“ не выиграют в Турции, то Зидан будет отправлен в отставку. Перес рассматривает на его место кандидатуру Моуринью.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Галатасарай, Лига чемпионов, футбол
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