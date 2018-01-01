Малиновский: Мы оказывали достаточного давления впервые 30 минут
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подвел итоги матча с Манчестер Сити, где его команда уступила с разгромным счетом.
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“Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие футболисты и команды, которые приезжали играть на этот стадион.
Первые 30 минут были удачными, мы оказывали достаточно давления на соперника, выигрывали мяч, создавали моменты.
Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество и Эдерсон.
Они работали длинными передачами, ускорились, у них впереди очень быстрые игроки.
Это принесло Манчестер Сити успех, они отправляли мяч в свободное пространство, так забили еще три гола“, - приводит слова Малиновского официальный сайт УЕФА.
Отметим, что украинец стал лучшим игроком матча в составе Аталанты.
Напомним, что Малиновский забил дебютный гол в Лиге чемпионов.
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