Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский: Мы оказывали достаточного давления впервые 30 минут

Комментариев: 0
У "горожане" игроки были очень быстры.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подвел итоги матча с Манчестер Сити, где его команда уступила с разгромным счетом.

Читай также: Кривцов: После матча с Аталантой я перестал верить в VAR

“Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие футболисты и команды, которые приезжали играть на этот стадион. 

Первые 30 минут были удачными, мы оказывали достаточно давления на соперника, выигрывали мяч, создавали моменты. 

Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество и Эдерсон.

Они работали длинными передачами, ускорились, у них впереди очень быстрые игроки. 

Это принесло Манчестер Сити успех, они отправляли мяч в свободное пространство, так забили еще три гола“, - приводит слова Малиновского официальный сайт УЕФА.

Отметим, что украинец стал лучшим игроком матча в составе Аталанты.

Напомним, что Малиновский забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Также на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь