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Пятов: На повторах не видно полного видео эпизода с пенальти

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Вратарь "горняков" не считает, что пенальти был назначен правильно.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Вратарь Шахтер Андрей Пятов подвел итоги матча с Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

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“Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня.

Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж.

Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал.

Мы всегда играем на победу. Тем более дома нужно выигрывать. Когда сравняли, думал, что сможем додавить, но также могли и пропустить.

Матч в Загребе - это не финал. Еще ничего не решено. Нам нужно набирать максимум очков, а там посмотрим“, - цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.

Отметим, что главный тренер “горняков“ сомневается в правильности назначения пенальти.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Динамо, Лига чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Бигсэм    23.10.2019, 10:48
Оценка:  0
Бигсэм
На повторе было видно всё - на ровном месте схватил за шею, захватил ногу и борцовским приемом бросил на газон - по большому счёту, можно было давать красную.
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