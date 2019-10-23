Пятов: На повторах не видно полного видео эпизода с пенальти
Вратарь Шахтер Андрей Пятов подвел итоги матча с Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
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“Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня.
Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж.
Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал.
Мы всегда играем на победу. Тем более дома нужно выигрывать. Когда сравняли, думал, что сможем додавить, но также могли и пропустить.
Матч в Загребе - это не финал. Еще ничего не решено. Нам нужно набирать максимум очков, а там посмотрим“, - цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.
Отметим, что главный тренер “горняков“ сомневается в правильности назначения пенальти.
Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
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