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Семин: Есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца

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Главный тренер Локомотива разочарован, что не сумели отстоять победу.
Юрий Семин
Юрий Семин
Getty Images

Главный тренер Локомотива Юрий Семин поделился мнением по поводу матча с Ювентусом, где его команда потерпела обидное поражение.

“Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Наверное, причины на это были.

Наверное, результат закономерный. В конце не хватило сил у тех ребят, которые были травмированы и пропустили предыдущий матч.

Давление от Ювентуса было постоянным, оно преобразилось в голы. Мы проиграли центральную зону, откуда пришли два удара.

Что касается замен, то у нас было семь игроков в запасе, но я посчитал, что эти ребята доведут дело до положительного результата, однако не получилось.

Я всеми игроками доволен. Они играли очень дисциплинированно. По-другому играть с Ювентусом невозможно.

Кому-то это нравится, кому-то нет. Но мы приняли такую игру, имели шанс, но не удалось. Доволен я всеми, играли очень хорошо, на максимуме“, - рассказал Семин в эфире канала Матч ТВ.

Отметим, что подробную статистику матча можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Юрий Семин, Локомотив, Ювентус, Лига чемпионов
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Комментариев (2)
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Avenger_    23.10.2019, 11:03
Оценка:  0
Avenger_
Минимальное поражение Ювентусу - очень достойный результат.А по игре так и ничью вполне заслуживали.
Семин как всегда на высоте.
Аlexandr_911    23.10.2019, 11:00
Оценка:  +1
Аlexandr_911
Не стоит переживать , неплохо сыграли. ФКДК прсрали бы ювентусу 0-5 или 0-7)))
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