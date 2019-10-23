Семин: Есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца

Главный тренер Локомотива разочарован, что не сумели отстоять победу.

Главный тренер Локомотива Юрий Семин поделился мнением по поводу матча с Ювентусом, где его команда потерпела обидное поражение.

“Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Наверное, причины на это были.

Наверное, результат закономерный. В конце не хватило сил у тех ребят, которые были травмированы и пропустили предыдущий матч.

Давление от Ювентуса было постоянным, оно преобразилось в голы. Мы проиграли центральную зону, откуда пришли два удара.

Что касается замен, то у нас было семь игроков в запасе, но я посчитал, что эти ребята доведут дело до положительного результата, однако не получилось.

Я всеми игроками доволен. Они играли очень дисциплинированно. По-другому играть с Ювентусом невозможно.

Кому-то это нравится, кому-то нет. Но мы приняли такую игру, имели шанс, но не удалось. Доволен я всеми, играли очень хорошо, на максимуме“, - рассказал Семин в эфире канала Матч ТВ.

Отметим, что подробную статистику матча можно посмотреть на нашем сайте.