Защитник Славии: Мы в раздевалке были в эйфории, когда нам досталась Барселона
Защитник Славии Владимир Цоуфал поделился мнением по поводу матча с Барселоной в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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“Мне не терпится сыграть против Барселоны. С детства они были для меня лучшими, поэтому я не могу дождаться матча.
Когда стали известны результаты жеребьевки, мы в раздевалке были в эйфории.
Мы надеемся сыграть в атакующем стиле, но это будет зависеть от тренера. Мы в хорошей форме, наша команда усердно работает.
Мы хотим набирать очки, в этом матче и во всех остальных!, - приводит слова Цоуфала Mundo Deportivo.
Отметим, что матч Славия - Барселона состоится сегодня, 23-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Видаль назвал условие, которое поможет выиграть Барселоне Лигу чемпионов.
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