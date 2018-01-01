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Защитник Славии: Мы в раздевалке были в эйфории, когда нам досталась Барселона

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Цоуфал мечтал сыграть с "сине-гранатовыми".
Владимир Цоуфал
Владимир Цоуфал
ФК Славия Прага

Защитник Славии Владимир Цоуфал поделился мнением по поводу матча с Барселоной в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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“Мне не терпится сыграть против Барселоны. С детства они были для меня лучшими, поэтому я не могу дождаться матча.

Когда стали известны результаты жеребьевки, мы в раздевалке были в эйфории.

Мы надеемся сыграть в атакующем стиле, но это будет зависеть от тренера. Мы в хорошей форме, наша команда усердно работает.

Мы хотим набирать очки, в этом матче и во всех остальных!, - приводит слова Цоуфала Mundo Deportivo.

Отметим, что матч Славия - Барселона состоится сегодня, 23-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Видаль назвал условие, которое поможет выиграть Барселоне Лигу чемпионов.

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Теги: Владимир Цоуфал, Славия, Барселона, Лига чемпионов, футбол
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