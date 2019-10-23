Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Динамо Загреб: Мы можем на равных конкурировать с Шахтером

Комментариев: 1
Белица надеется победить "горняков" в Хорватии.
Ненад Белица
Ненад Белица
Getty Images

Главный тренер Динамо Загреб Ненад Белица прокомментировал ничейный результат матча с Шахтером в Харькове.

Читай также: Каштру: Динамо Загреб убивало нашу игру

“Я доволен тем, как сыграла моя команда. Думаю, мы могли бы добиться лучшего результата, чем этот, потому что у нас были действительно хорошие шансы. Я считаю, что счет 2:2 - справедливый результат“.

Мы играем с Шахтером в Загребе через две недели. Того, что мы показали здесь, было недостаточно для победы, но я верю, что это будет в следующий раз.

Мы можем на равных конкурировать с такими командами, как Шахтер и Аталанта, и мы показали это сегодня“, - цитирует Белицы пресс-служба УЕФА.

Отметим, что видео голов и обзор матча доступны на нашем сайте.

Поделись:
Теги: Ненад Белица, Динамо Загреб, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.10.2019, 08:59
Оценка:  0
гость
Предлагаю измерить всем xyи , сложить сумму и узнать кто круче .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь