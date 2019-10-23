Тренер Динамо Загреб: Мы можем на равных конкурировать с Шахтером

Белица надеется победить "горняков" в Хорватии.

Главный тренер Динамо Загреб Ненад Белица прокомментировал ничейный результат матча с Шахтером в Харькове.

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“Я доволен тем, как сыграла моя команда. Думаю, мы могли бы добиться лучшего результата, чем этот, потому что у нас были действительно хорошие шансы. Я считаю, что счет 2:2 - справедливый результат“.

Мы играем с Шахтером в Загребе через две недели. Того, что мы показали здесь, было недостаточно для победы, но я верю, что это будет в следующий раз.

Мы можем на равных конкурировать с такими командами, как Шахтер и Аталанта, и мы показали это сегодня“, - цитирует Белицы пресс-служба УЕФА.

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