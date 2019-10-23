Малиновский - лучший игрок в матче против Манчестер Сити

Украинский футболист признан лучшим в составе Аталанты.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский провел на поле весь матч против Манчестер Сити в третьем туре Лиги чемпионов. Как и ожидалось, победу в поединке одержал клуб из Англии.

По данным портала WhoScored, украинец получил за этот поединок оценку 7.6. Малиновский сумел открыть счет в поединке реализовав пенальти на 28-й минуте.

Отметим, что для украинского футболиста этот гол стал дебютным за Аталанту в Лиге чемпионов.

Малиновский стал 6-м в рейтинге лучших игроков матча. Его опередили игроки Манчестер Сити. Лучшим игроком матча стал Рахим Стерлин 10.0, который сделал хет-трик.

Украинец нанес 2 удара по воротам, из которых 1 был точным. Сумел отдать 32 передачи, а также совершил 3 успешных обводки.

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