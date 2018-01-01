Додо: У нас есть сомнения по поводу пенальти

Футболист "горняков" не уверен, что судья поставил пенальти верно.

Защитник Шахтера Додо поделился мнением по поводу ничейного результата в матче с Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

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“К сожалению, мы не победили сегодня. Мы работали всю неделю, чтобы заработать три очка дома. Очень важно выиграть следующий поединок в Загребе.

Я очень много работал, чтобы добиться доверия главного тренера и тренерского штаба. Надеюсь, смогу помогать команде и дальше.

Честно говоря, этот пенальти, все странно произошло. По нашему мнению, это не пенальти. Важно набрать три очка в следующей игре.

Момент с пенальти? Это была обычная борьба, но арбитр дал пенальти. У нас есть сомнения по этому поводу“, - сказал Додо для канала Футбол 1.

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