Коноплянка: Лаос? Наверное, 9 из 10 игр похожи на сегодняшнюю по манере судейства

Украинский футболист не удивлен такому судейству.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением по поводу ничейного итога матча с Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

“Наверное, хочется сделать комплимент Динамо Загреб. Команда очень серьезная. Мы были готовы, но не так готовы к судейским моментам. Это выводило нас из игры.

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Мы стараемся быть профессионалами и не терять голову. Если переключаться к Динамо З, хочу поздравить их с ничейным результатом. Игра была достойной, а результат - закономерный.

Нужно сделать поправку, нужно проанализировать ошибки, понять, что сделали не так. Я считаю, что мы сыграли неплохо, но можем лучше.

Мы были готовы, но Загреб нас удивил. Крепкий орешек. Это комплимент им. Нужно посмотреть на свои ошибки. Они готовились к нашим действиям, разбирали нас хорошо.

Чувствуется, что мы можем прибавить и может добиться на выезде лучшего результата.

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Лаос? Я, наверное, сталкивался с ним раз десять. Наверное, 9 из 10 игр похожи на сегодняшнюю. На мне фолили сзади - соперника можно было посадить на желтую карточку. Если бы нам забили? Мы чуть было не пропустили после опасной контратаки.

Пенальти с участием Пятова? Впервые смотрю повтор. Не знаю на самом деле, для меня это не пенальти. Он мешал Андрею сыграть.

Если бы мяч летел в сторону игрока, то было бы 50 на 50, мы бы так агрессивно не бежали к нему. Но посмотрите, где был мяч“, - рассказал Коноплянка в эфире канала Футбол 1.

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