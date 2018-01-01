Кривцов: После матча с Аталантой я перестал верить в VAR
Футболист Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал итоги ничейного матча с Динамо Загреб в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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“Боевой матч. У обеих команд были моменты. Хотели выиграть, заработать три очка. У нас с загребским Динамо спаренные матчи, нужно было показать максимум. Не получилось.
Были ошибки индивидуального характера. После забитого гола перестали бегать, открываться.
Начали играть за счет индивидуальных действий. Из-за этого стали терять мячи в простых ситуациях и получать на свои ворота контратаки.
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Знали, что загребское Динамо играет компактно, большими силами играют в защите. Это вызывает трудности, тяжело уследить за игроками.
Говорил с Пятовым об эпизоде с пенальти. Он сказал, что игрок соперника постоянно ставал во вратарскую площадку, пытался заблокировать.
При очередном таком моменте я упал, когда он врезался. Судья посчитал, что пенальти.
После матча с Аталантой не верю в VAR“, - рассказал Кривцов в эфире Футбол 1/2.
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Отметим, что Каштру прокомментировал эпизод с пенальти.
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