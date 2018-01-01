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Кривцов: После матча с Аталантой я перестал верить в VAR

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Украинский защитник сомневается в правильности назначения пенальти.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Футболист Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал итоги ничейного матча с Динамо Загреб в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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“Боевой матч. У обеих команд были моменты. Хотели выиграть, заработать три очка. У нас с загребским Динамо спаренные матчи, нужно было показать максимум. Не получилось. 

Были ошибки индивидуального характера. После забитого гола перестали бегать, открываться.

Начали играть за счет индивидуальных действий. Из-за этого стали терять мячи в простых ситуациях и получать на свои ворота контратаки. 

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Знали, что загребское Динамо играет компактно, большими силами играют в защите. Это вызывает трудности, тяжело уследить за игроками.

Говорил с Пятовым об эпизоде с пенальти. Он сказал, что игрок соперника постоянно ставал во вратарскую площадку, пытался заблокировать.

При очередном таком моменте я упал, когда он врезался. Судья посчитал, что пенальти.  

После матча с Аталантой не верю в VAR“, - рассказал Кривцов в эфире Футбол 1/2.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Отметим, что Каштру прокомментировал эпизод с пенальти.

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Теги: Сергей Кривцов, Шахтер ( Донецк), Динамо Загреб, Лига чемпионов
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Источник: Футбол 1

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