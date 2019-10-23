Брюгге - ПСЖ 0:5 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Парижане уверенно на выезде обыграли Брюггею.

Килиан Мбаппе Getty Images

ПСЖ в гостевом поединке разгромил Брюгге со счетом 5:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В этом поединке Мауро Икарди отличился дублем, а Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

Смотрите видео голов и обзор матча Брюгге - ПСЖ:

Брюгге - ПСЖ 0:5

Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83

Брюгге: Миньоле - Мата, Дели, Мехеле, Соболь (Баланта, 80) - Ванакен, де Кетеларе (Окереке, 57), Диатта, Ритс - Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ: Навас - Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат - Маркиньос - Ди Мария, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Чупо-Мотинг (Мбаппе, 52) - Икарди (Паредес, 65).

Предупреждения: Де Кетеларе, Ритс - Чупо-Мотинг, Верратти, Менье.