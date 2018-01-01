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Манчестер Сити - Аталанта 5:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Манчестер Сити ни оставил ни единого шанса Аталанте в матче Лиги чемпионов.

Манчестер Сити - Аталанта: видео голов
Манчестер Сити - Аталанта: видео голов
Getty Images

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле разгромил Аталанту.

Гости открыли счет в мачте благодаря украинцу Руслану Малиновскому, который уверенно реализовал пенальти. Однако радоваться клубу из Бергамо было недолго - уже через 10 минут дубль Агуэро вывел Сити вперед.

Во втором тайме хозяева поля забили еще 3 гола, и хет-трик себе в актив записал Рахим Стерлинг.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Аталанта:

Манчестер Сити - Аталанта 5:1
Голы: Агуэро, 34, 38; Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (пен).

Манчестер Сити: Эдерсон, Родри Эрнандес (Стоунз, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Уокер, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Отаменди, 67), Марез, Фернандиньо, Агуэро.

Аталанта: Голлини, Госенс, Толои, Масьелло (Пашалич, 46), Кастань, Малиновский, Фройлер, Иличич (Хатебур, 72), де Рон, Гомес (Муриэль, 46), Гимшити.

Предупреждения: Менди (4), Масьелло (10), де Брюйне (63), Фоден (76), Отаменди (90).

Удаление: Фоден (82).

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Теги: Манчестер Сити, Аталанта, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, футбол
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