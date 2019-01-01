Ювентус не без проблем обыграл Локомотив

Туринцы до середины второго тайма проигрывали московскому клубу, но дубль Дибалы принес хозяевам поля победу.

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Ювентус - Локомотив - 2:1

Голы: Дибала, 77, 79 - Миранчук, 30

Ювентус: Щенсны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65) - Бентанкур, Дибала (Бернардески, 81), Роналду

Локомотив: Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову - Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук - Эдер

Предупреждения: Матюиди, Куадрадо - Крыховяк, Баринов