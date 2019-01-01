Манчестер Сити не оставил никаких шансов Аталанте с Малиновским

"Горожане" добыли третью подряд победу нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Отчет данного матча появится в этой статье в ближайшее время.

Манчестер Сити - Аталанта 5:1

Голы: 0:1 – 28, пенальти Малиновский, 1:1 – 34 Агуэро, 2:1 – 38, пенальти Агуэро, 3:1 – 58 Стерлинг, 4:1 – 64 Стерлинг, 5:1 – 69 Стерлинг.

Манчестер Сити – Эдерсон, Родри Эрнандес (Стоунз, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Уокер, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Отаменди, 67), Марез, Фернандиньо, Агуэро.

Аталанта – Голлини, Госенс, Толои, Масьелло (Пашалич, 46), Кастань, Малиновский, Фройлер, Иличич (Хатебур, 72), де Рон, Гомес (Муриэль, 46), Гимшити.

Предупреждения: Менди (4), Масьелло (10), де Брюйне (63), Фоден (76), Отаменди (90).

Удаление: Фоден (82).