Атлетико - Байер 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Гол Альваро Мораты принес "матрасникам" домашнюю победу.
Мадридский Атлетико минимально обыграл Байер в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на счету Альваро Мораты.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетико - Байер:
Атлетико - Байер - 1:0
Гол: Мората, 78
Атлетико: Облак - Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди - Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль - Корреа (Лемар, 62), Диего Коста
Байер: Градецки - Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер - Белараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири - Хаверц (Паулиньо, 76), Фолланд
Предупреждения: Коке - Белараби.
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