Каштру: Динамо Загреб убивало нашу игру

Наставник донецкой команды считает результат поединка справедливым.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

“До игры мы хотели победить, но есть определенная история. Это игра. Было несколько происшествий в течение матча. Ничья с Динамо Загреб - справедливый результат.

В некоторых моментах мы были лучше. Я смотрел статистические данные, везде баланс, кроме владения мячом - у нас было больше. Но не держание мяча в последней трети.

Динамо фолило 21 раз, мы - 8. Это очень отражает игру. Динамо убивало нашу игру, не давало нам нормально играть из-а нарушений.

Хорватская команда вскрывала наши зоны и создавала опасные моменты у наших ворот. Была реакция у Динамо на пропущенный гол, как и у нас. И в тот момент, когда они среагировали, мы не смогли проконтролировать фланги.

Мы должны были лучше их контролировать. Не контролируя оба фланга, у нас были сложности. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом. Нам удалось после пропущенного мяча сравнять счет, хорошо среагировали в конце, создали моменты, которые могли нас вывести к победе.

Обе команды хотели выиграть, никогда ни одна команда не выходит на поле для ничьи. Статистические данные очень схожи - это приводит нас к ничьей“, - заявил Каштру после матча.

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