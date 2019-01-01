Каштру - о пенальти в ворота Пятова: Был бы я арбитром, не ставил бы

Наставник "горняков" прокомментировал эпизод с участием голкипера команды.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о фоле вратаря донецкой команды Андрея Пятова в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

“Был в офсайде игрок Динамо Загреб, нет? Я, если бы был арбитром, не ставил бы. Но понимаю. Почти в каждой игре есть такое, но VAR...

Я, честно говоря, не люблю судейство комментировать. Я больше люблю говорить о тактической составляющей“, - сказал специалист в эфире телеканала Футбол 1.

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