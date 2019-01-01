Шахтер - Динамо Загреб 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
"Горняки" спаслись от поражения в домашнем матче.
Донецкий Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что дебютным голом за “горняков“ в еврокубке отметился Евгений Коноплянка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо Загреб:
Шахтер - Динамо З - 2:2
Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 - Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)
Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) - Мораес.
Динамо З: Ливакович - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац - Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) - Гавранович (Петкович, 62).
Предупреждения: Алан Патрик, Пятов, Болбат - Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми.
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