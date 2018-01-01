Шахтер не сумел дома обыграть Динамо З в Лиге чемпионов

Шахтер ушел от поражения в матче против загребского Динамо.

Донецкий Шахтер и загребское Динамо разошлись миром в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий клуб активнее начал встречу и забил уже на 16-й минуте матча. Марлос классно обошел Оршича, отдал в штрафную, где Коноплянка легко убежал от защитников и отправил мяч прямо под дальнюю штангу.

Но уже через девять минут "горняки" пропустили. У Марлоса отобрали мяч и прошла быстрая контратака - Оршич прострелил во вратарскую, где совсем свободный Ольмо опередил Пятова и пробил в касание.

После забитого гола игроки Динамо почувствовали уверенность в своих силах и еще несколько раз опасно тревожили Пятова, но до перерыва счет не изменился.

Еще активнее хорваты начали второй тайм. В его дебюте Оршич пробил в штангу, а уже после этого Пятов в невероятном прыжке вытащил мяч из девятки после удара Ольмо из-за пределов штрафной.

На 59-й минуте случился непонятный эпизод. Пятов при подаче углового схватил за шею и свалил Гаврановича в своей штрафной и арбитр Лаос поставил пенальти. Оршич развел мяч и Пятова по разным углам.

Шахтер бросился спасать ситуацию и в итоге сыграла замена. На 75 минуте Алан Патрик выдал шикарную разрезную передачу на вышедшего на замену Додо, который убрал защитника и вратаря, отправив мяч в ворота.

Концовку матч Шахтер провел в атаке, но так и не создал опасный момент, а вот Динамо были близко к тому, чтобы вырвать победу – после провала на левом фланге Шахтера и контратаки 2 в 3 Ольмо с острого угла метров с 14-ти пробил в штангу.

Как итог – 2:2. Шахтер и Динамо Загреб остаются с четырьмя очками в активе и теперь будут готовиться к игре в Хорватии через две недели.

Шахтер — Динамо З 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Алан Патрик, Пятов, Болбат — Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми.