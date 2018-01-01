Атлетико обыграл Байер

"Матрасники" без проблем добыли три очка в домашнем матче.

Байер уступил Атлетико Getty Images

Единственный гол нападающего мадридского Атлетико Альваро Мораты принес команде победу над Байером в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Атлетико - Байер 1:0 Гол: Мората, 78 Атлетико: Облак - Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди - Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль - Корреа (Лемар, 62), Диего Коста Байер: Градецки - Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер - Белараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири - Хаверц (Паулиньо, 76), Фолланд Предупреждения: Коке - Белараби.

Александра Колесникова