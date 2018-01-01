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Атлетико обыграл Байер

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"Матрасники" без проблем добыли три очка в домашнем матче.
Байер уступил Атлетико
Байер уступил Атлетико
Getty Images
Единственный гол нападающего мадридского Атлетико Альваро Мораты принес команде победу над Байером в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
 
Атлетико - Байер 1:0
Гол: Мората, 78
 
Атлетико: Облак - Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди - Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль - Корреа (Лемар, 62), Диего Коста
 
Байер: Градецки - Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер  - Белараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири - Хаверц (Паулиньо, 76), Фолланд
 
Предупреждения: Коке - Белараби.  
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Теги: футбол, Лига чемпионов, Атлетико, Байер
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