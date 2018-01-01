Матч Олимпиакоса и Баварии в Юношеской лиге УЕФА прервали из-за массовой драки

Хулиганы в шлемах избили болельщиков мюнхенского клуба.

Олимпиакос принимал Баварию в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Во время матча на поле выбежали несколько человек в шлемах и с битами, которые направились к гостевой трибуне. Через некоторое время неизвестные покинули поле, но успели избить нескольких фанатов немецкой команды.

Позже матч доиграли. Он завершился победой Баварии - 0:4.

Ранее сообщалось, что испанская полиция избила фанатов Селтика и стреляла по ним резиновыми пулями.