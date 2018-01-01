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Матч Олимпиакоса и Баварии в Юношеской лиге УЕФА прервали из-за массовой драки

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Хулиганы в шлемах избили болельщиков мюнхенского клуба.
Хулиганы на матче Олимпиакос - Бавария
Хулиганы на матче Олимпиакос - Бавария
twitter.com/HooligansTV_eu

Олимпиакос принимал Баварию в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Во время матча на поле выбежали несколько человек в шлемах и с битами, которые направились к гостевой трибуне. Через некоторое время неизвестные покинули поле, но успели избить нескольких фанатов немецкой команды.

Позже матч доиграли. Он завершился победой Баварии - 0:4.

Ранее сообщалось, что испанская полиция избила фанатов Селтика и стреляла по ним резиновыми пулями.

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, Олимпиакос, Бавария
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