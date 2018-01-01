Матч Олимпиакоса и Баварии в Юношеской лиге УЕФА прервали из-за массовой драки
Хулиганы в шлемах избили болельщиков мюнхенского клуба.
Олимпиакос принимал Баварию в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Во время матча на поле выбежали несколько человек в шлемах и с битами, которые направились к гостевой трибуне. Через некоторое время неизвестные покинули поле, но успели избить нескольких фанатов немецкой команды.
Позже матч доиграли. Он завершился победой Баварии - 0:4.
Ранее сообщалось, что испанская полиция избила фанатов Селтика и стреляла по ним резиновыми пулями.
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