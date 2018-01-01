Малиновский - в стартовом составе на матч с Манчестер Сити

Украинец начнет матч Лиги чемпионов с первых минут.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав своей команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Защитник "горожан" Александр Зинченко, как и ожидалось ранее, оказался вне заявки.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Родри, Менди, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Агуэро.

Аталанта: Голлини, Толои, Джимсити, Масьелло, Кастань, Фройлер, де Рон, Госенс, Малиновский, Гомес, Иличич.

Матч Манчестер Сити - Аталанта состоится сегодня, 22-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.