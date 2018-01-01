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Шахтер - Динамо Загреб: Коноплянка выйдет с первых минут

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"Горняки" сыграют домашний матч группового этапа Лиги чемпионов.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер и загребское Динамо объявили свои стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Степаненко - Марлос, Тайсон, Коноплянка - Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Коваленко, Дентиньо, Соломон

Динамо Загреб: Ливакович - Леовац, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Стоянович - Оршич, Моро, Адеми, Ольмо - Гавранович

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кондзер

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится сегодня, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Шахтер, Динаом Загреб, Лига чемпионов, стартовые составы
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