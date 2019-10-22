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Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб в Юношеской лиге УЕФА

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"Горняки" сумели сохранить ничью, играя в меньшинстве.
Шахтер и Динамо Загреб разошлись миром в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер и Динамо Загреб разошлись миром в Юношеской лиге УЕФА
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер U-19 разошелся миром с ровесниками из загребского Динамо в рамках поединка Юношеской лиги УЕФА. Отметим, что половину второго тайма “горняки“ играли в меньшинстве.

Шахтер U-19 - Динамо З U-19 1:1
Голы: Бондаренко, 50 - Янкович, 55.

Шахтер U-19: Трубин - Эгбуджо, Козик, Муравский, Якуба - Рудавский (Булеза, 85), Крыськив (Гуров, 84), Бондаренко, Судаков - Абдуллаев (Мудрик, 73), Сикан.

Динамо Загреб U-19: Йосипович - Хрвой, Сутало, Гвардиол, Юришич - Янкович, Франич, Кризманич (Василь, 79) - Каррика (Юларджия, 72), Шипош (Свржняк, 90+2), Марин.

Предупреждения: Якуба, Муравский, Сикан, Абдуллаев, Эгбуджо - Кризманич.

Удаление: Эгбуджо, 65 (вторая желтая).

Напомним, в предыдущем туре Шахтер расписал мировую с Аталантой.

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Теги: футбол, Шахтер, Юношеская лига УЕФА, U-19
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