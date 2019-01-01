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Шахтер и Динамо Загреб выбрали форму на предстоящий матч Лиги чемпионов

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Команды готовятся к противостоянию в рамках Лиги чемпионов.

Игроки Шахтера
Игроки Шахтера
ФК Шахтер Донецк

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер примет загребское Динамо.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, команды уже определились с экипировкой, в которой проведут поединок.

Так, Шахтер сыграет в домашнем комплекте оранжевой формы с черными шортами. Голкипер донецкого клуба выйдет на поле в бирюзовой экипировке.

Форма Шахтера
Форма Шахтера
twitter.com/FCShakhtar

Хорватская команда сыграет в выездном комплекте - черные футболки и зеленые шорты. Голкипер сыграет в ярко-зеленой экипировке.

Форма Динамо Загреб
Форма Динамо Загреб
twitter.com/FCShakhtar

Напомним, матч Шахтер - Динамо Загреб состоится сегодня, 22-го октября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени. Вашему вниманию также анонс и прогноз нашей редакции на это противостояние.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Динамо Загреб
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