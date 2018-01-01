Тренер Динамо Загреб: Мы хотим занять минимум второе место в группе
Динамо хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер Динамо Загреб Ненад Бьелица прокомментировал предстоящий матч с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.
“Нам есть чем гордиться в прошлом сезоне. Впервые за пол века команда сумела выйти в плей-офф ЛЕ. Надеемся, что это не предел наших возможностей.
Шахтер - очень сильная команда, тяжелый оппонент. Но у нас есть шанс получить положительный результат, попробуем им воспользоваться.
Задача на евросезон - минимум второе место в группе“, - сказал Бьелица для Футбол NEWS.
Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится завтра, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени.
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