Тренер Динамо Загреб: Мы хотим занять минимум второе место в группе

Динамо хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер Динамо Загреб Ненад Бьелица прокомментировал предстоящий матч с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.

“Нам есть чем гордиться в прошлом сезоне. Впервые за пол века команда сумела выйти в плей-офф ЛЕ. Надеемся, что это не предел наших возможностей.

Шахтер - очень сильная команда, тяжелый оппонент. Но у нас есть шанс получить положительный результат, попробуем им воспользоваться.

Задача на евросезон - минимум второе место в группе“, - сказал Бьелица для Футбол NEWS.

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится завтра, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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