Симеоне: Мы должны бодаться с Байером

Испанец ждет тяжелой игры против немцев.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги чемпионов против Байера.

“У Байера четко поставленная игра с высоким уровнем сыгранности. Они всегда играют с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов

Я выберу наилучших футболистов, которые готовы выйти на поле. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент.

Я всегда говорю, что болельщики всегда с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и бодаться с соперником там, где нам бы того хотелось и было бы комфортнее всего“,- приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Отметим, что матч Атлетико - Байер состоится сегодня, 22-октября. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что мадридский клуб потерял лидера на один месяц из-за травмы.