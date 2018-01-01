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Симеоне: Мы должны бодаться с Байером

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Испанец ждет тяжелой игры против немцев.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги чемпионов против Байера.

“У Байера четко поставленная игра с высоким уровнем сыгранности. Они всегда играют с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов

Я выберу наилучших футболистов, которые готовы выйти на поле. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент.

Я всегда говорю, что болельщики всегда с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и бодаться с соперником там, где нам бы того хотелось и было бы комфортнее всего“,- приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Отметим, что матч Атлетико - Байер состоится сегодня, 22-октября. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что мадридский клуб потерял лидера на один месяц из-за травмы.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Байер, Лига чемпионов
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