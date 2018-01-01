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Тренер Брюгге: Против ПСЖ будет сложнее, чем с Реалом

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Бельгийцы не будут сидеть в обороне.
Филип Клеман
Филип Клеман
Getty Images

Главный тренер Брюгге Филип Клеман поделился мнением по поводу матча с ПСЖ в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

“Я думаю, что против ПСЖ нам придется даже сложнее, чем в матче с Реалом, о чем говорит и результат их очного поединка. Посмотрим, что нам удастся сделать.

Мы знаем только одно: отсиживаться в обороне - это вообще не вариант. Если мы так сделаем, нас разрежут, как режут ножом масло“, - цитирует Клемана официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Брюгге - ПСЖ состоится сегодня, 22-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Брюгге сыграло вничью с Реалом в Мадриде.

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Теги: Филип Клеман, Брюгге, ПСЖ, Лига чемпионов
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