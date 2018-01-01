Кривцов: Динамо Загреб напоминает Хоффенхайм

Защитник "горняков" сравнил Динамо с немецким клубом.

Футболист Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящую встречу с Динамо Загреб в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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“Ни для кого не секрет, что после матчей сборных есть некоторые проблемы.

Тренер дать отдохнуть основным сборникам, плюс для него есть возможность получить информацию о футболисте, который получает меньше игровой практики.

В воскресенье посмотрели атакующие маневры Динамо. Команда по тактике напоминает Хоффенхайм, играет в 5 защитников.

Большое число игроков бежит в атаку, есть очень грамотный нападающий Петкович, он правильно открывается, цепляется за мяч. Одного выделить кого-то тяжело“, - рассказал Кривцов в программе Футбол NEWS.

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится сегодня, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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