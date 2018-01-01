Зинченко может пропустить матч против Аталанты

Украинец может не попасть в заявку на поединок из-за болезни.

Сегодня, 22-го октября, Манчестер Сити примет Аталанту в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, участие украинского игрока "горожан" Александра Зинченко в этом поединке под вопросом по причине болезни футболиста. Также отмечается, что матч пропустят Лерой Сане и Эмерик Ляпорт из-за травм.

Стоит сказать, что 22-летний Зинченко пропустил предматчевую тренировку, а вот защитники Николас Отаменди и Кайл Уокер вновь приступили к занятиям.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Аталанта, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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