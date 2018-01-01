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Ковач: Мы не выиграем Лигу чемпионов, если будем только говорить об этом

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Главный тренер Баварии ожидает сложного матча в Греции.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер Баварии Нико Ковач поделился мнением по поводу матча группового этапа Лиги чемпионов с Олимпиакосом.

“Бавария хочет побеждать в каждом матче. Мы знаем, что будем бороться с очень сильным соперником, который отыгрался после того, как пропустил два гола от Тоттенхэма. 

Зрители в Греции будут поддерживать свою команду. Будет трудный матч, но мы едем побеждать.

Лигу чемпионов очень сложно выиграть. Мы становились победителями только дважды за 40 лет.

Каждый из нас желает победить, но этого не случится, если только говорить об этом. Это произойдет только благодаря победам в матчах“, - приводит слова Ковача официальный сайт Баварии.

Отметим, что матч Олимпиакос - Бавария состоится завтра, 22-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что последняя тренировка мюнхенцев была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у игрока.

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Теги: Нико Ковач, Бавария, Олимпиакос, Лига чемпионов, футбол
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