Степаненко: Динамо Загреб сильно командными действиями

Украинский футболист ждет силовой игры против хорватов.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от игры против Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

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“Сейчас совсем другая команда, чем когда мы играли с ними до этого. Только атмосфера может быть похожа, когда мы будем играть на выезде.

Арбитра с Португалией я узнал еще на разминке, он сделал то, что я и ожидал. А Матео Лаоса тоже знаю, вспоминали.

Он судил наши матчи, были положительные, были отрицательные результаты. Но он арбитр высокого уровня. Есть и система VAR. Надеюсь, будет хороший матч.

В квалификации Евро еще не используют VAR, а в ЛЧ он уже есть. Мы уже один раз в матче с Аталантой стали свидетелями, как это происходит. Надеюсь, в этот раз увидят - было нарушение или нет.

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VAR - это правильно. Сейчас в футболе большая скорость движения, перемещения. Не всегда человек на глаз может определить, что случилось.

Система мне нравится, но со временем ее нужно доработать. Это выводит игру на другой уровень.

Тренеры полностью охарактеризовали нам команду загребского Динамо, рассказали, как они играют. Есть индивидуально сильные футболисты. Мне понравился их нападающий в матче сборной Хорватии.

Также отмечали ребят, которые в центре играют. У них есть сильные футболисты. Но они сильны командными действиями“, - цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится завтра, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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